World Athletics Championships 2025 Schedule: Here's when and how to watch every event in Tokyo
The biennal World Athletics Championships are just days away - with 49 gold medals up for grabs over nine days.
It will be the 20th edition of the competition first held in 1983 in Helsinki.
Scottish hopes will include defending 1500m champion Josh Kerr, 400m runner Nicole Yeargin and distance runner Eilish McColgan.
Here’s everything you need to know to enjoy it from your sofa.
When will the World Athletic Championships 2025 be held?
The competition will be held from September 13-21.
What’s the venue for the World Athletic Championships 2025?
The championships are being held in the Olympic Stadium in Tokyo, Japan.
What’s the schedule for the World Athletics Championships 2025?
Here’s when everything will happen across all nine days, in UK time.
Saturday, September 13
- 00:00 Men’s 35 Kilometres Race Walk - Final
- 00:00 Women’s 35 Kilometres Race Walk - Final
- 01:00 Women’s Discus Throw - Qualification, Group A
- 02:55 Men’s Shot Put - Qualification
- 02:55 Women’s Discus Throw - Qualification, Group B
- 03:23 Men’s 100m - Preliminary round
- 03:55 4x400m Relay - Heats
- 10:05 Men’s 3000m Steeplechase - Heats
- 10:30 Women’s Long Jump - Qualification
- 10:55 Women’s 100m - Heats
- 11:05 Men’s Pole Vault - Qualification
- 11:50 Women’s 1500m - Heats
- 12:35 Men’s 100m - Heats
- 13:10 Men’s Shot Put - Final
- 13:30 Women’s 10000m - Final
- 14:20 4x400m Relay - Final
Sunday, September 14
- 00:00 Women’s Marathon - Final
- 01:00 Women’s Hammer Throw - Qualification, Group A
- 01:35 Men’s 1500m - Heats
- 02:45 Women’s Hammer Throw - Qualification, Group B
- 03:28 Women’s 100m Hurdles - Heats
- 10:35 Men’s 400m - Heats
- 10:40 Men’s High Jump - Qualification
- 11:10 Women’s Discus Throw - Final
- 11:25 Women’s 400m - Heats
- 12:20 Women’s 100m - Semi-Final
- 12:40 Women’s Long Jump - Final
- 12:43 Men’s 100m - Semi-Final
- 13:05 Women’s 1500m - Semi-Final
- 13:30 Men’s 10,000m - Final
- 14:13 Women’s 100m - Final
- 14:20 Men’s 100m - Final
Monday, September 15
- 00:00 Men’s Marathon - Final
- 01:00 Men’s Hammer Throw - Qualification, Group A
- 01:05 Women’s Pole Vault - Qualification
- 01:15 Women’s 3000m Steeplechase - Heats
- 02:45 Men’s Hammer Throw - Qualification, Group B
- 03:20 Women’s 400m Hurdles - Heats
- 11:35 Men’s 400m Hurdles - Heats
- 11:40 Men’s Long Jump - Qualification
- 12:10 Men’s Pole Vault - Final
- 12:20 Men’s 110m Hurdles - Heats
- 13:00 Women’s Hammer Throw- Final
- 13:05 Women’s 100m Hurdles - Semi-Final
- 13:30 Men’s 1500m - Semi-Final
- 13:55 Men’s 3000m Steeplechase - Final
- 14:20 Women’s 100m Hurdles - Final
Tuesday, September 16
- 11:35 Men’s 800m - Heats
- 11:40 Women’s Triple Jump - Qualification
- 12:35 Men’s High Jump - Final
- 12:40 Men’s 110m Hurdles - Semi-Final
- 13:00 Men’s Hammer Throw - Final
- 13:05 Women’s 400m - Semi-Final
- 13:35 Men’s 400m - Semi-Final
- 14:05 Women’s 1500m - Final
- 14:20 Men’s 110m Hurdles - Final
Wednesday, September 17
- 11:05 Men’s Triple Jump - Qualification
- 11:10 Men’s Javelin Throw - Qualification, Group A
- 11:30 Women’s 200m - Heats
- 12:10 Women’s Pole Vault - Final
- 12:15 Men’s 200m - Heats
- 12:45 Men’s Javelin Throw Qualification - Group B
- 12:50 Men’s Long Jump - Final
- 13:00 Women’s 400m Hurdles - Semi-Final
- 13:30 Men’s 400m Hurdles - Semi-Final
- 13:57 Women’s 3000m Steeplechase - Final
- 14:20 Men’s 1500m - Final
Thursday, September 18
- 11:05 Women’s 5000m - Heats
- 11:15 Women’s High Jump - Qualification
- 11:23 Men’s Javelin Throw - Final
- 11:55 Women’s 800m - Heats
- 12:55 Women’s Triple Jump - Final
- 13:02 Men’s 200m - Semi-Final
- 13:24 Women’s 200m - Semi-Final
- 13:45 Men’s 800m - Semi-Final
- 14:10 Men’s 400m - Final
- 14:24 Women’s 400m - Final
Friday, September 19
- 09:33 Women’s 100m Hurdles Heptathlon
- 10:20 Women’s High Jump Heptathlon
- 11:30 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group A
- 12:05 Men’s 5000m - Heats
- 12:30 Women’s Shot Put Heptathlon
- 12:45 Women’s 800m - Semi-Final
- 12:50 Men’s Triple Jump - Final
- 13:00 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group B
- 13:15 Men’s 400m Hurdles - Final
- 13:27 Women’s 400m Hurdles - Final
- 13:38 Women’s 200m Heptathlon
- 14:06 Men’s 200m - Final
- 14:22 Women’s 200m - Final
Saturday, September 20
- 23:30 Women’s 20 Kilometres Race Walk - Final
- 01:00 Men’s Discus Throw - Qualification, Group A
- 01:25 Men’s 100m Decathlon
- 01:50 Men’s 20 Kilometres Race Walk - Final
- 02:00 Women’s Shot Put - Qualification
- 02:05 Men’s Long Jump Decathlon
- 02:35 Men’s Discus Throw - Qualification, Group B
- 03:30 Women’s Long Jump Heptathlon
- 03:45 Men’s shot Put Decathlon
- 11:00 Women’s Javelin Throw Heptathlon
- 11:05 Men’s High Jump Decathlon
- 11:35 Men’s 4x400m Relay - Heats
- 11:54 Women’s Shot Put - Final
- 12:00 Women’s 4x400m Relay - Heats
- 12:25 Men’s 4x100m Relay - Heats
- 12:45 Women’s 4x100m Relay - Heats
- 13:05 Women’s Javelin Throw - Final
- 13:11 Women’s 800m Heptathlon
- 13:29 Women’s 5000m - Final
- 13:55 Men’s 400m Decathlon
- 14:22 Men’s 800m - Final
Sunday, September 21
- 01:05 Men’s 110m Hurdles Decathlon
- 01:55 Men’s Discus Throw Decathlon - Group A
- 03:05 Men’s Discus Throw Decathlon - Group B
- 03:35 Men’s pole Vault Decathlon - Group A
- 04:20 Men’s Pole Vault Decathlon - Group B
- 09:35 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group A
- 10:47 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group B
- 11:30 Women’s High Jump - Final
- 11:35 Women’s 800m - Final
- 11:50 Men’s 5000m - Final
- 12:00 Men’s Discus Throw - Final
- 12:25 Men’s 4x400m Relay - Final
- 12:40 Women’s 4x400m Relay - Final
- 12:55 Men’s 1500m Decathlon
- 13:10 Women’s 4x100m Relay - Final
- 13:20 Men’s 4x100m Relay - Final
Comments
Want to join the conversation? Please or to comment on this article.