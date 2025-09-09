World Athletics Championships 2025 Schedule: Here's when and how to watch every event in Tokyo

By David Hepburn

Writer-at-large

Comment
Published 9th Sep 2025, 16:42 BST
Tokyo is hosting this year's World Athletics Championships.placeholder image
Tokyo is hosting this year's World Athletics Championships. | AFP via Getty Images
The world’s finest athletes are set to attempt to run, jump and throw their way to glory in Tokyo.

The biennal World Athletics Championships are just days away - with 49 gold medals up for grabs over nine days.

It will be the 20th edition of the competition first held in 1983 in Helsinki.

Scottish hopes will include defending 1500m champion Josh Kerr, 400m runner Nicole Yeargin and distance runner Eilish McColgan.

Here’s everything you need to know to enjoy it from your sofa.

When will the World Athletic Championships 2025 be held?

The competition will be held from September 13-21.

What’s the venue for the World Athletic Championships 2025?

The championships are being held in the Olympic Stadium in Tokyo, Japan.

What’s the schedule for the World Athletics Championships 2025?

Here’s when everything will happen across all nine days, in UK time.

Saturday, September 13

  • 00:00 Men’s 35 Kilometres Race Walk - Final
  • 00:00 Women’s 35 Kilometres Race Walk - Final
  • 01:00 Women’s Discus Throw - Qualification, Group A
  • 02:55 Men’s Shot Put - Qualification
  • 02:55 Women’s Discus Throw - Qualification, Group B
  • 03:23 Men’s 100m - Preliminary round
  • 03:55 4x400m Relay - Heats
  • 10:05 Men’s 3000m Steeplechase - Heats
  • 10:30 Women’s Long Jump - Qualification
  • 10:55 Women’s 100m - Heats
  • 11:05 Men’s Pole Vault - Qualification
  • 11:50 Women’s 1500m - Heats
  • 12:35 Men’s 100m - Heats
  • 13:10 Men’s Shot Put - Final
  • 13:30 Women’s 10000m - Final
  • 14:20 4x400m Relay - Final

Sunday, September 14

  • 00:00 Women’s Marathon - Final
  • 01:00 Women’s Hammer Throw - Qualification, Group A
  • 01:35 Men’s 1500m - Heats
  • 02:45 Women’s Hammer Throw - Qualification, Group B
  • 03:28 Women’s 100m Hurdles - Heats
  • 10:35 Men’s 400m - Heats
  • 10:40 Men’s High Jump - Qualification
  • 11:10 Women’s Discus Throw - Final
  • 11:25 Women’s 400m - Heats
  • 12:20 Women’s 100m - Semi-Final
  • 12:40 Women’s Long Jump - Final
  • 12:43 Men’s 100m - Semi-Final
  • 13:05 Women’s 1500m - Semi-Final
  • 13:30 Men’s 10,000m - Final
  • 14:13 Women’s 100m - Final
  • 14:20 Men’s 100m - Final

Monday, September 15

  • 00:00 Men’s Marathon - Final
  • 01:00 Men’s Hammer Throw - Qualification, Group A
  • 01:05 Women’s Pole Vault - Qualification
  • 01:15 Women’s 3000m Steeplechase - Heats
  • 02:45 Men’s Hammer Throw - Qualification, Group B
  • 03:20 Women’s 400m Hurdles - Heats
  • 11:35 Men’s 400m Hurdles - Heats
  • 11:40 Men’s Long Jump - Qualification
  • 12:10 Men’s Pole Vault - Final
  • 12:20 Men’s 110m Hurdles - Heats
  • 13:00 Women’s Hammer Throw- Final
  • 13:05 Women’s 100m Hurdles - Semi-Final
  • 13:30 Men’s 1500m - Semi-Final
  • 13:55 Men’s 3000m Steeplechase - Final
  • 14:20 Women’s 100m Hurdles - Final

Tuesday, September 16

  • 11:35 Men’s 800m - Heats
  • 11:40 Women’s Triple Jump - Qualification
  • 12:35 Men’s High Jump - Final
  • 12:40 Men’s 110m Hurdles - Semi-Final
  • 13:00 Men’s Hammer Throw - Final
  • 13:05 Women’s 400m - Semi-Final
  • 13:35 Men’s 400m - Semi-Final
  • 14:05 Women’s 1500m - Final
  • 14:20 Men’s 110m Hurdles - Final

Wednesday, September 17

  • 11:05 Men’s Triple Jump - Qualification
  • 11:10 Men’s Javelin Throw - Qualification, Group A
  • 11:30 Women’s 200m - Heats
  • 12:10 Women’s Pole Vault - Final
  • 12:15 Men’s 200m - Heats
  • 12:45 Men’s Javelin Throw Qualification - Group B
  • 12:50 Men’s Long Jump - Final
  • 13:00 Women’s 400m Hurdles - Semi-Final
  • 13:30 Men’s 400m Hurdles - Semi-Final
  • 13:57 Women’s 3000m Steeplechase - Final
  • 14:20 Men’s 1500m - Final

Thursday, September 18

  • 11:05 Women’s 5000m - Heats
  • 11:15 Women’s High Jump - Qualification
  • 11:23 Men’s Javelin Throw - Final
  • 11:55 Women’s 800m - Heats
  • 12:55 Women’s Triple Jump - Final
  • 13:02 Men’s 200m - Semi-Final
  • 13:24 Women’s 200m - Semi-Final
  • 13:45 Men’s 800m - Semi-Final
  • 14:10 Men’s 400m - Final
  • 14:24 Women’s 400m - Final

Friday, September 19

  • 09:33 Women’s 100m Hurdles Heptathlon
  • 10:20 Women’s High Jump Heptathlon
  • 11:30 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group A
  • 12:05 Men’s 5000m - Heats
  • 12:30 Women’s Shot Put Heptathlon
  • 12:45 Women’s 800m - Semi-Final
  • 12:50 Men’s Triple Jump - Final
  • 13:00 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group B
  • 13:15 Men’s 400m Hurdles - Final
  • 13:27 Women’s 400m Hurdles - Final
  • 13:38 Women’s 200m Heptathlon
  • 14:06 Men’s 200m - Final
  • 14:22 Women’s 200m - Final

Saturday, September 20

  • 23:30 Women’s 20 Kilometres Race Walk - Final
  • 01:00 Men’s Discus Throw - Qualification, Group A
  • 01:25 Men’s 100m Decathlon
  • 01:50 Men’s 20 Kilometres Race Walk - Final
  • 02:00 Women’s Shot Put - Qualification
  • 02:05 Men’s Long Jump Decathlon
  • 02:35 Men’s Discus Throw - Qualification, Group B
  • 03:30 Women’s Long Jump Heptathlon
  • 03:45 Men’s shot Put Decathlon
  • 11:00 Women’s Javelin Throw Heptathlon
  • 11:05 Men’s High Jump Decathlon
  • 11:35 Men’s 4x400m Relay - Heats
  • 11:54 Women’s Shot Put - Final
  • 12:00 Women’s 4x400m Relay - Heats
  • 12:25 Men’s 4x100m Relay - Heats
  • 12:45 Women’s 4x100m Relay - Heats
  • 13:05 Women’s Javelin Throw - Final
  • 13:11 Women’s 800m Heptathlon
  • 13:29 Women’s 5000m - Final
  • 13:55 Men’s 400m Decathlon
  • 14:22 Men’s 800m - Final

Sunday, September 21

  • 01:05 Men’s 110m Hurdles Decathlon
  • 01:55 Men’s Discus Throw Decathlon - Group A
  • 03:05 Men’s Discus Throw Decathlon - Group B
  • 03:35 Men’s pole Vault Decathlon - Group A
  • 04:20 Men’s Pole Vault Decathlon - Group B
  • 09:35 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group A
  • 10:47 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group B
  • 11:30 Women’s High Jump - Final
  • 11:35 Women’s 800m - Final
  • 11:50 Men’s 5000m - Final
  • 12:00 Men’s Discus Throw - Final
  • 12:25 Men’s 4x400m Relay - Final
  • 12:40 Women’s 4x400m Relay - Final
  • 12:55 Men’s 1500m Decathlon
  • 13:10 Women’s 4x100m Relay - Final
  • 13:20 Men’s 4x100m Relay - Final

The BBC will be providing live coverage of all the action on BBC One, BBC Two, the BBC iPlayer and the BBC Sport website and app.

