They are the peaks that Scotland is famed for – providing a rugged backdrops to Highland glens and magical lochs.

Coming in at a height of 1,345m, Ben Nevis is Scotland's highest mountain.

To qualify as a Munro a mountain peak must be a minimum of 3,000 feet (915 metres) in height, with a total of 282 in Scotland making the grade.

They stretch from the northernmost Ben Hope, in remote Sutherland, to the most southerly, Ben Lomond on the bank of the loch of the same name.

Climbing all of them – known as Munro bagging – is an obsession for some and equates to ascending Mount Everest 14 times.

There are thought to be less than 7,000 people who have bagged all 282, with those who finish the epic challenge winning the title of ‘compleatest’.

Here are all 282 – and how high they are.

1. Ben Nevis – 1345m

2. Ben Macdui – 1309m

3. Braeriach – 1296m

4. Cairn Toul – 1291m

5. Sgòr an Lochain Uaine – 1258m

6. Cairn Gorm – 1245m

7. Aonach Beag (Nevis Range) – 1234m

8. Aonach Mòr – 1221m

9. Càrn Mòr Dearg – 1220m

10. Ben Lawers – 1214m

11. Beinn a' Bhùird – 1197m

12. Càrn Eige – 1183m

13. Beinn Mheadhoin – 1182m

14. Màm Sodhail – 1181m

15. Stob Choire Claurigh – 1177m

16. Ben More – 1174m

17. Ben Avon – 1171m

18. Stob Binnein – 1165m

19. Beinn Bhrotain – 1157m

20. Lochnagar – 1156m

21. Derry Cairngorm – 1155m

22. Sgùrr nan Ceathreamhnan – 1151m

23. Bidean nam Bian – 1150m

24. Sgùrr na Lapaich – 1150m

25. Ben Alder – 1148m

26. Geal-chàrn (Alder) – 1132m

27. Ben Lui – 1130m

28. Binnein Mòr – 1130m

29. Creag Meagaidh – 1130m

30. An Riabhachan – 1129m

31. Ben Cruachan – 1126m

32. Càrn nan Gabhar – 1121m

33. A' Chralaig – 1120m

34. An Stùc – 1118m

35. Càrn a' Choire Bhòidheach – 1118m

36. Meall Garbh (Ben Lawers) – 1118m

37. Sgòr Gaoith – 1118m

38. Aonach Beag (Alder) – 1116m

39. Stob Coire an Laoigh – 1116m

40. Stob Coire Easain – 1115m

41. Monadh Mòr – 1113m

42. Tom a' Chòinich – 1112m

43. Sgùrr Mòr – 1110m

44. Sgùrr nan Conbhairean – 1109m

45. Meall a' Bhùiridh – 1108m

46. Stob a' Choire Mheadhoin – 1106m

47. Beinn Ghlas – 1103m

48. Beinn Èibhinn – 1102m

49. Mullach Fraoch-choire – 1102m

50. Creise – 1100m

51. Sgùrr a' Mhàim – 1099m

52. Sgùrr Chòinnich Mòr – 1094m

53. Sgùrr nan Clach Geala – 1093m

54. Bynack More – 1090m

55. Stob Ghabhar – 1090m

56. Beinn a' Chlachair – 1087m

57. Beinn Dearg (Ullapool) - 1084m

58. Schiehallion – 1083m

59. Sgùrr a' Choire Ghlais – 1083m

60. Beinn a' Chaorainn (Cairngorms) – 1082m

61. Beinn a' Chreachain – 1081m

62. Beinn Heasgarnich – 1078m

63. Ben Starav – 1078m

64. Beinn Dòrain – 1076m

65. Stob Coire Sgreamhach – 1072m

66. Bràigh Coire Chruinn-bhalgain – 1070m

67. An Socach (Mullardoch) – 1069m

68. Meall Corranaich – 1069m

69. Glas Maol – 1068m

70. Sgùrr Fhuaran – 1067m

71. Cairn of Claise – 1064m

72. Bidein a' Ghlas Thuill (An Teallach) – 1062m

73. Sgùrr Fiona (An Teallach) – 1060m

74. Na Gruagaichean – 1056m

75. Spidean a' Choire Lèith (Liathach) – 1055m

76. Stob Poite Coire Àrdair – 1054m

77. Toll Creagach – 1054m

78. Sgùrr a' Chaorachain – 1053m

79. Glas Tulaichean – 1051m

80. Beinn a' Chaorainn (Glen Spean) – 1050m

81. Geal chàrn (Laggan) – 1049m

82. Sgùrr Fhuar-thuill – 1049m

83. Càrn an t-Sagairt Mòr – 1047m

84. Creag Mhòr (Glen Lochay) – 1047m

85. Ben Wyvis – 1046m

86. Chno Dearg – 1046m

87. Cruach Àrdrain – 1046m

88. Beinn Iutharn Mhòr – 1045m

89. Meall nan Tarmachan – 1044m

90. Stob Coir an Albannaich – 1044m

91. Càrn Mairg – 1042m

92. Sgùrr na Cìche – 1040m

93. Meall Ghaordaidh – 1039m

94. Beinn Achaladair – 1038m

95. Càrn a' Mhàim – 1037m

96. Sgùrr a' Bhealaich Dheirg – 1036m

97. Gleouraich – 1035m

98. Càrn Dearg (Loch Pattack) – 1034m

99. Am Bodach – 1032m

100. Beinn Fhada – 1032m

101. Ben Oss – 1029m

102. Càrn an Rìgh – 1029m

103. Càrn Gorm – 1029m

104. Sgùrr a' Mhaoraich – 1027m

105. Sgùrr na Ciste Duibhe – 1027m

106. Ben Challum – 1025m

107. Sgòrr Dhearg (Beinn a' Bheithir) – 1024m

108. Mullach an Rathain (Liathach) – 1023m

109. Aonach Air Chrith – 1021m

110. Stob Dearg (Buachaille Etive Mòr) – 1021m

111. Ladhar Bheinn – 1020m

112. Beinn Bheoil – 1019m

113. Càrn an Tuirc – 1019m

114. Mullach Clach a' Bhlàir – 1019m

115. Mullach Coire Mhic Fhearchair – 1019m

116. Garbh Chioch Mhòr – 1013m

117. Cairn Bannoch – 1012m

118. Beinn Ìme – 1011m

119. Beinn Udlamain – 1010m

120. Ruadh-stac Mòr (Beinn Eighe) – 1010m

121. Sgùrr an Doire Leathain – 1010m

122. Sgùrr Èilde Mòr – 1010m

123. The Saddle – 1010m

124. Beinn Dearg (Blair Atholl) – 1008m

125. Maoile Lunndaidh – 1007m

126. An Sgarsoch – 1006m

127. Càrn Liath (Creag Meagaidh) – 1006m

128. Beinn Fhionnlaidh (Càrn Eige) – 1005m

129. Beinn an Dòthaidh – 1004m

130. Sgùrr an Lochain – 1004m

131. The Devil's Point – 1004m

132. Sgùrr Mòr (Loch Quoich) – 1003m

133. Sàil Chaorainn – 1002m

134. Sgùrr na Càrnach – 1002m

135. Aonach Meadhoin – 1001m

136. Meall Greigh – 1001m

137. Sgòrr Dhònuill (Beinn a' Bheithir) – 1001m

138. Sgùrr Breac – 999m

139. Sgùrr Chòinnich – 999m

140. Stob Bàn (Mamores) – 999m

141. Ben More Assynt – 998m

142. Broad Cairn – 998m

143. Stob Daimh – 998m

144. A' Chailleach (Fannichs) – 997m

145. Glas Bheinn Mhòr – 997m

146. Spidean Mialach – 996m

147. An Caisteal – 995m

148. Càrn an Fhìdhleir (Càrn Ealar) – 994m

149. Sgòr na h-Ulaidh – 994m

150. Sgùrr na Ruaidhe – 993m

151. Spidean Coire nan Clach (Beinn Eighe) – 993m

152. Càrn nan Gobhar (Loch Mullardoch) – 992m

153. Càrn nan Gobhar (Strathfarrar) – 992m

154. Sgùrr Alasdair – 992m

155. Sgàirneach Mhòr – 991m

156. Beinn Eunaich – 989m

157. Sgùrr Bàn – 989m

158. Conival – 987m

159. Creag Leacach – 987m

160. Druim Shionnach – 987m

161. Gulvain – 987m

162. Inaccessible Pinnacle – 986m

163. Lurg Mhòr – 986m

164. Sgùrr Mòr (Beinn Alligin) – 986m

165. Ben Vorlich (Loch Earn) – 985m

166. An Gearanach – 982m

167. Mullach na Dheiragain - 982m

168. Creag Mhòr (Meall na Aighean) – 981m

169. Maol chinn-dearg – 981m

170. Slioch – 981m

171. Stob Coire a' Chàirn - 981m

172. Beinn a' Chochuill – 980m

173. Ciste Dhubh – 979m

174. Stob Coire Sgriodain – 979m

175. Beinn Dubhchraig – 978m

176. Cona' Mheall – 978m

177. Meall nan Ceapraichean – 977m

178. Stob Bàn (Grey Corries) – 977m

179. A' Mharconaich – 975m

180. Càrn a' Ghèoidh – 975m

181. Càrn Liath (Beinn a' Ghlò) – 975m

182. Stùc a' Chròin – 975m

183. Beinn Sgritheall – 974m

184. Ben Lomond – 974m

185. Sgùrr a' Ghreadaidh – 973m

186. Meall Garbh (Càrn Mairg) – 968m

187. A' Mhaighdean – 967m

188. Sgòrr nam Fiannaidh (Aonach Eagach) – 967m

189. Ben More (Mull) – 966m

190. Sgùrr na Banachdich – 965m

191. Sgùrr nan Gillean – 964m

192. Càrn a' Chlamain – 963m

193. Sgùrr Thuilm – 963m

194. Sgòrr Ruadh – 962m

195. Ben Klibreck – 961m

196. Beinn nan Aighenan – 960m

197. Stùcd an Lochain – 960m

198. Beinn Fhionnlaidh – 959m

199. Meall Glas – 959m

200. Bruach na Frìthe – 958m

201. Tolmount – 958m

202. Càrn Ghluasaid – 957m

203. Tom Buidhe – 957m

204. Sàileag – 956m

205. Sgùrr nan Coireachan (Glenfinnan) – 956m

206. Stob Dubh (Buachaille Etive Beag) – 956m

207. Stob na Bròige (Buachaille Etive Mòr) – 956m

208. Sgòr Gaibhre – 955m

209. Am Faochagach – 954m

210. Beinn Liath Mhòr Fannaich – 954m

211. Beinn Mhanach – 953m

212. Meall Dearg (Aonach Eagach) – 953m

213. Sgùrr nan Coireachan (Glen Dessary) – 953m

214. Meall Chuaich – 951m

215. Meall Gorm – 949m

216. Beinn Bhuidhe - 948m

217. Sgùrr Mhic Chòinnich – 948m

218. Creag a'Mhàim – 947m

219. Driesh – 947m

220. Beinn Tulaichean – 946m

221. Càrn Bhac – 946m

222. Meall Buidhe (Knoydart) – 946m

223. Bidein a' Choire Sheasgaich – 945m

224. Càrn Dearg (Monadhliath) – 945m

225. Sgùrr na Sgìne – 945m

226. Stob a' Choire Odhair – 945m

227. An Socach (Braemar) – 944m

228. Sgùrr Dubh Mòr – 944m

229. Ben Vorlich (Loch Lomond) – 943m

230. Binnein Beag – 943m

231. Beinn a' Chròin – 942m

232. Càrn Dearg (Corrour) – 941m

233. Càrn na Caim – 941m

234. Luinne Bheinn – 939m

235. Mount Keen – 939m

236. Mullach nan Coirean – 939m

237. Beinn na Lap – 937m

238. Beinn Sgulaird – 937m

239. Beinn Tarsuinn – 937m

240. Sròn a' Choire Ghairbh – 937m

241. A' Bhuidheanach Bheag – 936m

242. Am Basteir – 934m

243. Meall a' Chrasgaidh - 934m

244. Beinn Chabhair – 933m

245. Fionn Bheinn – 933m

246. Maol Chean-dearg – 933m

247. The Cairnwell – 933m

248. Meall Buidhe (Glen Lyon) – 932m

249 Beinn Bhreac – 931m

250. Ben Chonzie – 931m

251. A' Chailleach (Monadhliath) – 930m

252. Blà Bheinn – 928m

253. Mayar – 928m

254. Meall nan Eun – 928m

255. Moruisg – 928m

256. Ben Hope – 927m

257. Eididh nan Clach Geala – 927m

258. Beinn Liath Mhòr – 926m

259. Beinn Narnain – 926m

260. Geal Chàrn (Monadhliath) – 926m

261. Meall a' Choire Lèith – 926m

262. Seana Bhràigh – 926m

263. Stob Coire Raineach (Buachaille Etive Beag) – 925m

264. Creag Pitridh – 924m

265. Sgùrr nan Eag – 924m

266. An Coileachan – 923m

267. Sgùrr nan Each – 923m

268. Tom na Gruagaich (Beinn Alligin) – 922m

269. An Socach (Affric) – 921m

270. Sgiath Chùil – 921m

271. Càrn Sgulain – 920m

272. Gairich – 919m

273. A' Ghlas-bheinn – 918m

274. Creag nan Dàmh – 918m

275. Meall na Teanga – 918m

276. Ruadh Stac Mòr – 918m

277. Sgùrr a' Mhadaidh – 918m

278. Càrn Aosda – 917m

279. Geal-chàrn (Drumochter) – 917m

280. Beinn a' Chlèibh – 916m

281. Beinn Teallach – 915m