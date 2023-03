The Munros may grab the headlines, but these lesser peaks are some of Scotland’s most beautiful.

The Torridon Hills are a popular spot with walkers.

To qualify as a Corbett a Scottish mountain must be between 2,500 feet (762 metres) and 3,000 feet (914.4 metres) in height, with a drop of a least 500 feet between individual peaks.

They are named after John Rooke Corbett, a climber who first collated them in the 1920s – and whose list was published posthumously after his sister passed it to the Scottish Mountaineering Club.

While they are less famous – and high – than the 3,000 feet-plus Munros, many make for challenging climbs, while the easier ascents are perfect for those people who feel they are unable to take on a Munro.

Here are all 222 peaks classified as Corbetts – in order of height.

1. Beinn Dearg (Torridon) – 914m

2. Foinaven – 914m

3. Beinn a' Chlaidheimh – 914m

4. Sgùrr a' Choire-bheithe – 913m

5. Sgùrr nan Ceannaichean – 913m

6. Beinn Bhreac – 912m

7. Leathad an Taobhain – 912m

8. The Fara – 911m

9. Beinn Dearg Mòr – 910m

10. Beinn nan Oighreag – 909m

11. Leum Uilleim – 909m

12. Streap – 909m

13. Beinn Maol Chaluim – 907m

14. Fuar Tholl – 907m

15. Meall Buidhe – 907m

16. Ben Tee – 904m

17. Beinn Damh – 903m

18. Ben Vuirich – 903m

19. Beinn an Lochain – 901m

20. Beinn Mheadhonach – 901m

21. Beinn Odhar – 901m

22. Sgùrr an Fhuarain – 901m

23. Culardoch – 900m

24. Aonach Buidhe – 899m

25. Sgùrr nan Eugallt – 898m

26. Beinn a' Bhuiridh – 897m

27. Beinn Bhan – 896m

28. Ben Tirran – 896m

29. Gairbeinn – 896m

30. Ruadh-stac Beag – 896m

31. Creag Mhòr – 895m

32. An Ruadh-stac – 892m

33. Beinn a' Chuallaich – 891m

34. Beinn Enaiglair – 890m

35. Aonach Shasuinn – 888m

36. Creagan na Beinne – 888m

37. Sgùrr Dhomhnuill – 888m

38. Ben Aden – 887m

39. Meall a' Ghiubhais – 887m

40. Beinn a' Chaisteil (Auch) – 886m

41. Buidhe Bheinn – 885m

42. Garbh Bheinn (Ardgour) – 885m

43. Cam Chreag (Auch) – 884m

44. The Cobbler – 884m

45. Stob Dubh – 883m

46. Beinn Odhar Bheag – 882m

47. Rois-Bheinn – 882m

48. Beinn Chuirn – 880m

49. Sgùrr Mhurlagain – 880m

50. Ben Ledi – 879m

51. Creag Uchdag – 879m

52. Fraochaidh – 879m

53. Sguman Coinntich – 879m

54. Sgùrr a' Mhuilinn – 879m

55. Càrn an Fhreiceadain – 878m

56. Baosbheinn – 875m

57. Maol Creag an Loch (A' Chaoirnich) – 875m

58. Goat Fell – 874m

59. Sgùrr na Ba Glaise – 874m

60. Ben Hee – 873m

61. Morven – 872m

62. Sgòrr nan Lochan Uaine – 871m

63. Stob a' Choin – 869m

64 Beinn Pharlagain – 868m

65. Faochaig – 868m

66. Bidein a' Chabair – 867m

67. Garbh Bheinn (Loch Leven) – 867m

68. Càrn a' Choire Ghairbh – 865m

69. Conachcraig – 865m

70. Beinn Mhic Chasgaig – 864m

71. Beinn Tharsuinn – 863m

72. Creag an Dail Bheag – 863m

73. Beinn a' Bha'ach Ard – 862m

74. Cam Chreag (Glen Lyon) – 862m

75. Meall na h-Aisre – 862m

76. Sgùrr na Feartaig – 862m

77. Beinn Lair – 859m

78. Caisteal Abhail – 859m

79. Morrone – 859m

80. Beinn Luibhean – 858m

81. Fraoch Bheinn – 858m

82. Beinn a' Chrùlaiste – 857m

83. Càrn Dearg Mòr – 857m

84. Cruach Innse – 857m

85. Beinn a' Chaisgein Mòr – 856m

86. Beinn an Eoin – 855m

87. Beinn Bhuidhe – 855m

88. Stob an Aonaich Mhòir – 855m

89. Creach Bheinn (Morvern) – 853m

90. Meall an t-Seallaidh – 852m

91. Bac an Eich – 849m

92. Beinn nan Imirean – 849m

93. Cùl Mòr – 849m

94. Sgùrr Ghiubhsachain – 849m

95. Ben Donich – 847m

96. Canisp – 847m

97. Beinn Resipol – 845m

98. Merrick – 843m

99. Càrn Bàn – 842m

100. Beinn Mholach – 841m

101. Ben Vrackie - 841m

102. Sgùrr an Airgid – 841m

103. Beinn Udlaidh – 840m

104. Ben Rinnes – 840m

105. Broad Law – 840m

106. Beinn Trilleachan – 839m

107. Càrn Chuinneag – 839m

108. Sgùrr Gaorsaic – 839m

109. Meall na h-Eilde – 838m

110. Meallan nan Uan – 838m

111. Sron a' Choire Chnapanich – 837m

112. Sgùrr Cos na Breachd-laoidh – 835m

113. Càrn Dearg - Glen Roy – 834m

114. Creag nan Gabhar – 834m

115. Beinn Dearg (Glen Lyon) – 830m

116. Brown Cow Hill – 829m

117. Càrn Mòr (Glen Dessarry) – 829m

118. An Dùn – 827m

119. Beinn Tarsuinn – 826m

120. Geal-charn Mòr – 824m

121. Benvane – 821m

122. Geal Charn (Dorback) – 821m

123. White Coomb – 821m

124. Beinn Dearg Bheag – 820m

125. Beinn Chaorach – 818m

126. Càrn na Drochaide – 818m

127. Sgòrr na Diollaid – 818m

128. Binnein an Fhìdhleir (or Stob Coire Creagach) – 817m

129. Càrn a' Chuilinn – 816m

130. Breabag – 815m

131. Càrn Dearg (North of Gleann Eachach) – 815m

132. An Sìdhean – 814m

133. An Stac – 814m

134. Corserine – 814m

135. Beinn Each – 813m

136. Sgòr Mòr – 813m

137. Askival – 812m

138. Càrn na Saobhaidhe – 811m

139. Creach Bheinn (Loch Creran) – 810m

140. Meall a' Bhuachaille – 810m

141. Creag Mac Ranaich – 809m

142. Meall na Fearna – 809m

143. Sgùrr Innse - 809m

144. Garbh-bheinn (Skye) – 808m

145. Hart Fell – 808m

146. Quinag - Sàil Gharbh – 808m

147. Creag Rainich – 807m

148. Monamenach – 807m

149. Beinn nam Fuaran – 806m

150. Ben Gulabin – 806m

151. Meall nan Subh – 806m

152. Beinn na h-Eaglaise – 805m

153. Càrn Mòr (Ladder Hills) – 804m

154. Geal Charn (Arkaig) – 804m

155. Beinn Iaruinn – 803m

156. The Sow of Atholl – 803m

157. Beinn Bhreac-liath – 802m

158. Cranstackie – 801m

159. Meallan Liath Coire Mhic Dhughaill – 801m

160. Cìr Mhòr – 799m

161. Clisham – 799m

162. Am Bathach – 798m

163. Beinn Dronaig – 797m

164. Cairnsmore of Carsphairn – 797m

165. Beinn Bhan (Great Glen) – 796m

166. Beinn Mhic-Mhonaidh – 796m

167. Mam na Gualainn – 796m

168. Sgùrr an Utha – 796m

169. Sgùrr Coire Choinnichean – 796m

170. Beinn Leoìd – 792m

171. Càrn Ealasaid – 792m

172. Glas Bheinn (Kinlochleven) – 792m

173. Sgùrr a' Chaorachain – 792m

174. Beinn Airigh Charr – 791m

175. Beinn Loinne – 790m

176. Auchnafree Hill – 789m

177. Beinn a' Chaisteil (Strath Vaich) – 788m

178. Meall Dubh – 788m

179. Arkle – 787m

180. Meall Tairneachan – 787m

181. The Brack – 787m

182. Càrn na Nathrach – 786m

183. Beinn an Òir – 785m

184. Beinn na Caillich – 785m

185. Beinn Mhic Cedidh – 783m

186. Farragon Hill – 783m

187. Sgùrr Dubh – 782m

188. Ainshval – 781m

189. Corryhabbie Hill – 781m

190. Beinn Bheula – 779m

191. Meall nam Maigheach – 779m

192. Sgùrr Mhic Bharraich – 779m

193. Mount Battock – 778m

194. Meall Horn – 777m

195. Glas Bheinn (Assynt) – 776m

196. Quinag - Sàil Ghorm – 776m

197. Glamaig – 775m

198. Meall na Leitreach – 775m

199. Sgòrr Craobh a' Chaorainn – 775m

200. Beinn nan Caorach – 774m

201. Meall a' Phùbuill – 774m

202. Beinn Spionnaidh – 773m

203. Meall Lighiche – 772m

204. Beinn Stacath – 771m

205. Stob Coire a' Chearcaill – 771m

206. Beinn a' Choin – 770m

207. Druim Tarsuinn – 770m

208. Cùl Beag – 769m

209. Meallach Mhòr – 769m

210. Beinn Liath Mhòr a' Ghiubhais Li – 768m

211. Càrn Dearg (South of Gleann Eachach) – 768m

212. Shalloch on Minnoch – 768m

213. Sail Mhòr – 767m

214. Dùn da Ghaoithe – 766m

215. Fuar Bheinn – 766m

216. Braigh nan Uamhachan – 765m

217. Ben Loyal – 764m

218. Little Wyvis – 764m

219. Meall an Fhudair – 764m

220. Quinag - Spidean Coinich – 764m

221. Beinn na h-Uamha – 762m