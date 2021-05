French Open 2021: how to watch the tennis tournament live on TV - and schedule and full draw for Roland Garros

The 2021 French Open got underway on May 29 (Getty Images)

A constellation of tennis’ greatest players has descended on Paris to take part in the second Major tournament of the year.

Rafael Nadal and Iga Świątek are defending their titles at this year’s event.

The 13-time winning Spaniard will face a huge battle to reach the final, however, with fellow greats Roger Federer and Novak Djokovic both on his side of the draw.

In the women’s draw, defending champion Iga Swiatek opens against Slovenia’s Kaja Juvan and is in the same half as top seed Ashleigh Barty, who returns to Roland Garros for the first time since winning the title in 2019.

Here’s everything you need to know about the 2021 tournament.

How can I watch the tournament?

The French Open is being hosted on two channels in the UK this year: Eurosport and ITV4.

You can find Eurosport on channel 410 on Sky, channel 435 on BT and channel 521 on Virgin Media.

The tournament can also be streamed online at eurosport.co.uk with a monthly costing £6.99.

What’s the schedule for the tournament?

Sunday 30 May: Men’s and women’s first round

Monday 31 May: Men’s and women’s first round

Tuesday 1 June: Men’s and women’s first round

Wednesday 2 June: Men’s and women’s second round

Thursday 3 June: Men’s and women’s second round

Friday 4 June: Men’s and women’s third round

Saturday 5 June: Men’s and women’s third round

Sunday 6 June: Men’s and women’s fourth round

Monday 7 June: Men’s and women’s fourth round

Tuesday 8 June: Men’s and women’s quarter-finals

Wednesday 9 June: Men’s and women’s quarter-finals

Thursday 10 June: Women’s semi-finals (1pm start on Chatrier)

Friday 11 June: Men’s semi-finals (2pm start on Chatrier)

Saturday 12 June: Women’s final, 2pm

Sunday 13 June: Men’s final, 2pm

What is the draw for the Women’s tournament?

Top Half

Ashleigh Barty (Aus) (1) v Bernarda Pera (USA)

Magda Linette (Pol) v Chloe Paquet (Fra)

Irina Bara (Rom) v Astra Sharma (Aus)

Yulia Putintseva (Kaz) v Ons Jabeur (Tun) (25)

Cori Gauff (USA) (24) v Aleksandra Krunic (Ser)

Qiang Wang (Chn) v Su-Wei Hsieh (Tpe)

Liang En-shuo (Tpe) v Fiona Ferro (Fra)

Anastasija Sevastova (Lat) v Jennifer Brady (USA) (13)

Karolina Pliskova (Cze) (9) v Donna Vekic (Cro)

Carla Suarez Navarro (Spa) v Sloane Stephens (USA)

Varvara Lepchenko (USA) v Shuai Zhang (Chn)

Andrea Petkovic (Ger) v Karolina Muchova (Cze) (18)

Ekaterina Alexandrova (Rus) (32) v Venus Williams (USA)

Barbora Krejcikova (Cze) v Kristyna Pliskova (Cze)

Ann Li (USA) v Margarita Gasparyan (Rus)

Oceane Babel (Fra) v Elina Svitolina (Ukr) (5)

Sofia Kenin (USA) (4) v Jelena Ostapenko (Lat)

Hailey Baptiste (USA) v Anna Blinkova (Rus)

Tereza Martincova (Cze) v Ivana Jorovic (Ser)

Lin Zhu (Chn) v Jessica Pegula (USA) (28)

Maria Sakkari (Gre) (17) v Katarina Zavatska (Ukr)

Jasmine Paolini (Ita) v Stefanie Vogele (Sui)

Heather Watson (Gbr) v Zarina Diyas (Kaz)

Storm Sanders (Aus) v Elise Mertens (Bel) (14)

Garbine Muguruza (Spa) (12) v Marta Kostyuk (Ukr)

Saisai Zheng (Chn) v Sara Sorribes Tormo (Spa)

Lara Arruabarrena (Spa) v Varvara Gracheva (Rus)

Camila Giorgi (Ita) v Petra Martic (Cro) (22)

Anett Kontaveit (Est) (30) v Viktorija Golubic (Swi)

Anna Karolina Schmiedlova (Svk) v Kristina Mladenovic (Fra)

Rebecca Peterson (Swe) v Shelby Rogers (USA)

Kaja Juvan (Slo) v Iga Swiatek (Pol) (8)

Bottom Half

Serena Williams (USA) (7) v Irina-Camelia Begu (Rom)

Arantxa Rus (Ned) v Mihaela Buzarnescu (Rom)

Danielle Collins (USA) bt Xiyu Wang (Chn)

Anhelina Kalinina (Ukr) bt Angelique Kerber (Ger) (26)

Elena Rybakina (Kaz) (21) bt Elsa Jacquemot (Fra)

Nao Hibino (Jpn) bt Nina Stojanovic (Ser)

Elena Vesnina (Rus) bt Olga Govortsova (Blr)

Petra Kvitova (Cze) (11) bt Greet Minnen (Bel)

Victoria Azarenka (Blr) (15) bt Svetlana Kuznetsova (Rus)

Clara Tauson (Den) bt Ekaterine Gorgodze (Geo)

Leylah Annie Fernandez (Can) bt Anastasia Potapova (Rus)

Madison Keys (USA) (23) bt Oceane Dodin (Fra)

Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) (31) bt Christina McHale (USA)

Ajla Tomljanovic (Aus) bt Kateryna Kozlova (Ukr)

Aliaksandra Sasnovich (Blr) bt Diane Parry (Fra)

Aryna Sabalenka (Blr) (3) bt Ana Konjuh (Cro)

Bianca Andreescu (Can) (6) v Tamara Zidansek (Slo)

Madison Brengle (USA) v Maria Camila Osorio Serrano (Col)

Katerina Siniakova (Cze) bt Marie Bouzkova (Cze)

Veronika Kudermetova (Rus) (29) bt Amanda Anisimova (USA)

Johanna Konta (Gbr) (19) v Sorana Cirstea (Rom)

Alison Van Uytvanck (Bel) v Martina Trevisan (Ita)

Daria Kasatkina (Rus) v Misaki Doi (Jpn)

Nadia Podoroska (Arg) v Belinda Bencic (Swi) (10)

Kiki Bertens (Ned) (16) v Polona Hercog (Slo)

Laura Siegemund (Ger) v Caroline Garcia (Fra)

Alize Cornet (Fra) v Harmony Tan (Fra)

Kaia Kanepi (Est) v Marketa Vondrousova (Cze) (20)

Paula Badosa (Spa) bt Lauren Davis (USA)

Danka Kovinic (Mne) bt Clara Burel (Fra)

Ana Bogdan (Rom) bt Elisabetta Cocciaretto (Ita)

Naomi Osaka (Jpn) (2) bt Patricia Maria Tig (Rom)

What is the draw for the men’s tournament?

Top Half

Novak Djokovic (Ser) (1) v Tennys Sandgren (USA)

Lucas Pouille (Fra) v Pablo Cuevas (Uru)

Salvatore Caruso (Ita) v James Duckworth (Aus)

Ricardas Berankis (Lit) v Ugo Humbert (Fra) (29)

Alex De Minaur (Aus) (21) v Stefano Travaglia (Ita)

Yasutaka Uchiyama (Jpn) v Marco Cecchinato (Ita)

Jo-Wilfried Tsonga (Fra) v Yoshihito Nishioka (Jpn)

Lorenzo Musetti (Ita) v David Goffin (Bel) (13)

Matteo Berrettini (Ita) (9) v Taro Daniel (Jpn)

Federico Coria (Arg) v Feliciano Lopez (Spa)

Kevin Anderson (Rsa) v Soon Woo Kwon (Kor)

Andreas Seppi (Ita) v Felix Auger-Aliassime (Can) (20)

Taylor Harry Fritz (USA) (30) v Joao Sousa (Por)

Mathias Bourgue (Fra) v Dominik Koepfer (Ger)

Marin Cilic (Cro) v Arthur Rinderknech (Fra)

Denis Istomin (Uzb) v Roger Federer (Swi) (8)

Rafael Nadal (Spa) (3) v Alexei Popyrin (Aus)

Hugo Gaston (Fra) v Richard Gasquet (Fra)

Cam Norrie (Gbr) v Bjorn Fratangelo (USA)

Lloyd George Harris (Rsa) v Lorenzo Sonego (Ita) (26)

Jannik Sinner (Ita) (18) v Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Gianluca Mager (Ita) v John Millman (Aus)

Mikael Ymer (Swe) v Roberto Carballes Baena (Spa)

Albert Ramos-Vinolas (Spa) v Gael Monfils (Fra) (14)

Diego Sebastian Schwartzman (Arg) (10) v Yen-Hsun Lu (Tpe)

Adrian Mannarino (Fra) v Aljaz Bedene (Slo)

Philipp Kohlschreiber (Ger) v Fernando Verdasco (Spa)

Jenson Brooksby (USA) v Aslan Karatsev (Rus) (24)

Nikoloz Basilashvili (Geo) (28) v Dusan Lajovic (Ser)

Carlos Alcaraz (Spa) v Bernabe Zapata Miralles (Spa)

Facundo Bagnis (Arg) v Benjamin Bonzi (Fra)

Jan-Lennard Struff (Ger) v Andrey Rublev (Rus) (7)

Bottom Half

Alexander Zverev (Ger) (6) bt Oscar Otte (Ger)

Roman Safiullin (Rus) bt Carlos Taberner (Spa)

Laslo Djere (Ser) bt Corentin Moutet (Fra)

Miomir Kecmanovic (Ser) bt Dan Evans (Gbr) (25)

Karen Khachanov (Rus) (23) bt Jiri Vesely (Cze)

Kei Nishikori (Jpn) bt Alessandro Giannessi (Ita)

Henri Laaksonen (Sui) bt Yannick Hanfmann (Ger)

Roberto Bautista Agut (Spa) (11) bt Mario Vilella Martinez (Spa)

Casper Ruud (Nor) (15) v Benoit Paire (Fra)

Kamil Majchrzak (Pol) v Arthur Cazaux (Fra)

Alejandro Davidovich Fokina (Spa) bt Mikhail Kukushkin (Kaz)

Botic van de Zandschulp (Ned) bt Hubert Hurkacz (Pol) (19)

Fabio Fognini (Ita) (27) bt Gregoire Barrere (Fra)

Marton Fucsovics (Hun) bt Gilles Simon (Fra)

Radu Albot (Mol) v Federico Delbonis (Arg)

Pablo Andujar (Spa) bt Dominic Thiem (Aut) (4)

Stefanos Tsitsipas (Gre) (5) bt Jeremy Chardy (Fra)

Sebastian Korda (USA) v Pedro Martinez Portero (Spa)

Maximilian Marterer (Ger) v Filip Krajinovic (Ser)

Sam Querrey (USA) v John Isner (USA) (31)

Milos Raonic (Can) (17) v Thiago Moura Monteiro (Bra)

Steve Johnson (USA) v Frances Tiafoe (USA)

Enzo Couacaud (Fra) bt Egor Gerasimov (Blr)

Pablo Carreno-Busta (Spa) (12) bt Norbert Gombos (Svk)

Marcos Giron (USA) bt Grigor Dimitrov (Bul) (16)

Guido Pella (Arg) bt Daniel Elahi Galan (Col)

Mackenzie McDonald (USA) bt Emil Ruusuvuori (Fin)

Christian Garin (Chi) (22) bt Juan Ignacio Londero (Arg)

Reilly Opelka (USA) (32) v Andrej Martin (Svk)

Jaume Munar (Spa) v Jordan Thompson (Aus)

Tommy Paul (USA) v Christopher O'Connell (Aus)