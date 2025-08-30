Celtic, Rangers and Aberdeen discover Europa and Conference League fixtures

Full European match schedule for Scottish clubs

Celtic will open their Europa League campaign on Wednesday, September 24 with an away trip to Belgrade, while Rangers will be in action 24 hours later when they take on Belgian side Genk at Ibrox.

The two Old Firm clubs discovered their schedule on Saturday evening after UEFA released all eight matchday schedules for the Europa League.

UEFA also released the Conference League fixtures, with Aberdeen commencing their six-game schedule with a glamourous home match against Shakhtar Donetsk.

Here are the fixtures for all three Scottish sides in Europe:

The Europa League and Conference League trophies on display at the draw for the league phase at the Grimaldi forum in Monaco. (Photo by FREDERIC DIDES/AFP via Getty Images)placeholder image
The Europa League and Conference League trophies on display at the draw for the league phase at the Grimaldi forum in Monaco. (Photo by FREDERIC DIDES/AFP via Getty Images) | AFP via Getty Images

Celtic (Europa League)

Wednesday, September 24 v Crvena Zvezda (A, 8pm); Thursday, October 2 v Braga (H, 5.45pm); Thursday, October 23 v Sturm Graz (H, 8pm); Thursday, November 6 v Midtjylland (A, 5.45pm); Thursday, November 27 v Feyenoord (A, 5.45pm); Thursday, December 11 v Roma (H, 8pm); Thursday, January 22 v Bologna (A, 5.45pm); Thursday, January 29 v Utrecht (H, 8pm).

Rangers (Europa League)

Thursday, September 25 v Genk (H, 8pm); Thursday, October 2 v Sturm Graz (A, 8pm); Thursday, October 23 v Brann (A, 5.45pm); Thursday, November 6 v Roma (H, 8pm); Thursday, November 27 v Braga (H, 8pm); Thursday, December 11 v Ferencvaros (A, 5.45pm); Thursday, January 22 v Ludogorets (H, 8pm); Thursday, January 29 v Porto (A, 8pm).

Aberdeen (Conference League)

Thursday, October 2 v Shakhtar Donetsk (H, 8pm); Thursday, October 23 v AEK Athens (A, 5.45pm); Thursday, November 6 v AEK Larnaca (A, 5.45pm); Thursday, November 27 v Noah (H, 8pm); Thursday, December 11 v Strasbourg (H, 8pm); Thursday, December 18 v Sparta Prague (A, 5.45pm).

All the matches will be broadcast live by TNT Sports.

