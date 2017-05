In Full: The Local Election Count results

WITH Labour losing control of Glasgow council for the first time since 1980, the SNP returning the most councillors and the Conservatives making sweeping gains across the country it has been a very intriguing election for a number of reasons.

To get a better understanding of how the vote took shape in your area and beyond, here are the results from every ward in the country.

Aberdeen City

SNP (19), CON (11), LAB (9), LD (4), IND (2)

Ward 1 - Dyce, Bucksburn and Danestone - Barney Crockett (LAB), Neil MacGregor (SNP), Avril Mackenzie (CON), Gill Samarai (SNP)

Ward 2 - Bridge of Don - Allison Alphonse (SNP), Brett Hunt (CON), John Reynolds (IND), Sandy Stuart (SNP)

Ward 3 - Kingswells, Sheddocksley and Summerhill - David Cameron (SNP), Steve Delaney (LD), John Wheeler (CON)

Ward 4 - Northfield & Mastrick North - Jackie Dunbar (SNP), Gordon Graham (LAB), Ciaran McRae (SNP)

Ward 5 - Hilton, Woodside and Stockethill - Neil Copland (SNP), Lesley Dunbar (LAB), Freddie John (CON)

Ward 6 - Tillydrone, Seaton and Old Aberdeen - Ross Grant (LAB), Alexander Mclellan (SNP), Jim Noble (SNP)

Ward 7 - Midstocket and Rosemount - Bill Cormie (SNP), Jenny Laing (LAB), Tom Mason (CON)

Ward 8- George Street/Harbour - Dell Henrickson (SNP), Ryan Houghton (CON), Michael Hutchison (SNP), Sandra MacDonald (LAB)

Ward 9 - Lower Deeside - Philip Bell (CON), Marie Boulton (IND), M. Taqueer Malik (LAB)

Ward 10 - Hazlehead, Queen’s Cross and Countesswells - John Cooke (SNP), Martin Greig (LD), Claire Imrie (CON), Jennifer Stewart (LD)

Ward 11 - Airyhall, Broomhill and Garthdee - Douglas Lumsden (CON), Gordon Townson (SNP), Ian Yuill (LD)

Ward 12 - Torry and Ferryhill - Yvonne Allan (LAB), Christian Allard (SNP), Alan Donnelly (CON), Catriona Mackenzie (SNP)

Ward 13 - Kincorth, Nigg and Cove - Sarah Duncan (LAB), Stephen Flynn (SNP), Alex Nicoll (SNP), Philip Sellar (CON)

Aberdeenshire

CON (23), SNP (21), LD (14), IND (10), LAB (1), GREEN (1)

Ward 1 - Banff and District - John Cox (IND), Glen Reynolds (SNP), Mike Roy (CON)

Ward 2 - Troup - Mark Findlater (CON), Ross Cassie (SNP), Hamish Partridge (IND)

Ward 3 - Fraserburgh & District - Charles Buchan (SNP), Doreen Mair (IND), Andy Kille (CON), Brian Topping (SNP)

Ward 4 - Central Buchan - Anne Buchan (Scottish Conservatives), Norman Smith (IND), Jim Ingram (SNP), Anne Simpson (LD)

Ward 5 - Peterhead North and Rattray - Anne Allan (SNP), Dianne Beagrie (CON), Alan S Buchan (IND), Iain Sutherland (IND)

Ward 6 - Peterhead South and Cruden - Stephen Smith (SNP), Stephen Calder (Ind), Alan Fakley (Scottish Conservatives

Ward 7 - Turriff and District - Alastair Forsyth (SNP), Iain Taylor (Conservatives), Sandy Duncan (Ind), Anne Robertson (Lib Dems)

Ward 8 - Mid Formartine - Karen Adam (SNP), Paul Johnston (Ind), Andrew Hassan (Lib Dems), Jim Gifford (Scottish Conservatives)

Ward 9 - Ellon and District - Isobel Davidson (Lib Dem), Richard Thomson (SNP), Gillian Owen (Conservatives), Anouk Kahanov-Kloppert (SNP)

Ward 10 - West Garioch - Victoria Harper (SNP), Sebastian Leslie (Scottish Conservatives), Hazel Smith (Scottish Liberal Democrats)

Ward 11 - Inverurie and District - Neil Baillie (SNP), Colin Clark (Scottish Conservatives), Marion Ewenson (Lib Dems), Judy Whyte (Ind)

Ward 12 - East Garioch - Martin Ford (Scottish Green Party), Dominic Lonchay (Conservative), Fergus Hood (Lib Dems), Glen Reid (SNP)

Ward 13 - Westhill and District - David Aitchison (SNP), Ron McKail (Conservatives), iris Walker (Lib Dem), Alistair McKelvie (Conservatives)

Ward 14 - Huntly, Strathbogie and Howe of Alford - Moira Ingleby (Con), John Latham (Lib Dems), Gwyneth Petrie (SNP), Robbie Withey (Con)

Ward 15 - Aboyne, Upper Deeside and Donside - Peter Argyle (Lib Dems), Geva Blackett (SNP), Paul Gibb (Conservatives)

Ward 16 - Banchory and Mid Deeside - Rosemary Bruce (Lib Dems), Eileen Durno (SNP), Ann Ross (Scottish Conservatives)

Ward 17 - North Kincardine - Ian Mollison (Lib Dems), Alastair Bews (SNP), Alison Evison (Scottish Labour) Colin Pike (Conservatives)

Ward 18 - Stonehaven and Lower Deeside - Wendy Agnew (Cons.), Sarah Dickinson (Lib Dems), Dennis Robertson (SNP), Sandy Wallace (Cons.)

Ward 19 - Mearns - George Carr (Cons.), Bill Howatson (Lib Dems), Jeff Hutchison (Cons.), Leigh Wilson (SNP)

Angus

Kirriemuir and Dean - Jeanette Gaul (SNP), Julie Bell (SNP), Ronnie Proctor (CON)

Brechin and Edzell results: Gavin Nicol CONS, Kenny Braes SNP, Bob Myles IND

Forfar and District - Colin Brown (Indep), Lynne Devine (SNP), Braden Davy (CONS) and Ian McLaren (INDEPENDENT)

Monifieth and Sidlaw - Craig Fotheringham (CONS), Sheila Hands (SNP), Ben Lawrie (Scottish Lib) and Beth Whiteside (SNP)

Carnoustie and District - Mark McDonald (SNP), David Cheape (INDEP), Brian Boyd (INDEP)

Arbroath West - Letham and Friockheim. David Fairweather (IND), Alex King (SNP), David Lumgair (CONS), Richard Moore (Lib)

Arbroath East & Lunan - Brenda Durno (SNP), Lois Speed (Independent), Derek Wann (Scottish Conservative & Unionist)

Montrose & District - Bill Duff (SNP), Mark Salmond (Ind), Tommy Stewart (Ind) Ron Sturrock (Cons)

Argyll and Bute

Mid Argyll - Donnie MacMillan (IND), Douglas Trevor Philand (IND), Sandy Taylor (SNP)

Oban South and the Isles - Mary-Jean Devon (IND), Jim Lynch (SNP), Roddy McCuish (IND), Jamie McGrigor (CON)

Oban North and Lorn - Kieron Green, (IND), Julie McKenzie, (SNP), Elaine Robertson (IND); Andrew Vennard (CON)

Cowal - William Blair, Scottish National Party (SNP); Yvonne McNeilly (CON), Alan Reid (LD)

Dunoon - Jim Anderson, Independent; Audrey E Forrest, Scottish National Party (SNP) Bobby Good (CON)

Isle of Bute - Jim Findlay, Scottish National Party (SNP); Jean Murray Moffat, Independent, Len Scoullar, Independent

Lomond North - George Freeman, Independent; Barbara Morgan, CON, Iain Shonny Paterson SNP

Helensburgh Central - Lorna Douglas, Scottish National Party; Graham Archibald Hardie, Scottish Liberal Democrats, Aileen Morton, Scottish Liberal Democrats; Gary Mulvaney, Scottish Conservative and Unionist.

Helensburgh and Lomond South - David Kinniburgh (CON), Ellen Morton (LD) and Richard Trail (SNP)

Edinburgh

Almond - Kevin Lang (LD), Louise Young (LD), Graham Hutchison (CON), Norrie Work (SNP)

Drum Brae/Gyle Robert Aldridge (Lib Dem), Claire Bridgman (SNP), Mark Brown (Con)

Forth - Eleanor Bird (SNP), Jim Campbell (Cons), Cammy Day (Lab),George Gordon (SNP)

Corstorphine/Murrayfield - Scott Douglas (Con), Gillian Gloyer (Lib Dem), Frank Ross (SNP)

Colinton/Fairmilehead - Scott Arthur (Lab), Phil Doggart (Con, Jason Rust (Con)

Sighthill/Gorgie result - Denis Dixon (SNP), Catherine Fullerton (SNP), Ashley Graczyk (Con)

Donald Wilson (Lab)

Fountainbridge/Craiglockhart - Gavin Corbett (Green), Andrew Johnston (Con), David Key (SNP)

City Centre results - Karen Doran (Lab), Claire Miller (Green), Jo Mowat (Con), Alasdair Rankin (SNP)

Morningside - Nick Cook (Con), Melanie Main (Green), Neil Ross (Lib Dem), Mandy Watt (Lab)

Leith - Chas Booth (Green), Adam McVey (SNP), Gordon John Munro (Lab)

Leith Walk - Marion Donaldson (Lab), Amy McNeese-Mechan (SNP), Susan Rae (Green), Lewis Ritchie (SNP)

Pentland Hills result: Graeme Bruce (Con), Neil Gardiner (SNP), Ricky Henderson (Lab), Susan Webber (Con)

Southside/Newington - Steve Burgess (GREEN), Alison Dickie (SNP), Ian Perry (LAB), Cameron Rose (CON)

Craigentinny/Duddingston result - Ian Campbell (SNP), Joan Griffiths (LAB), John McLellan (CON) Alex Staniforth (GREEN)

Inverleith - Gavin Barrie (SNP), Max Mitchell (Con), Hal Osler (Lib Dem), Iain Whyte (Con)

Portobello/Craigmillar - Kate Campbell (SNP), Mary Campbell (Green), Maureen Child (Lab) , Callum Laidlaw (Con)

Clackmannanshire

SNP (8), LAB (5), CON (5)

Ward 1 - Clack Central - Phil Fairlie (SNP), Derek Stewart (LAB), Mike Watson (CON)

Ward 2 - Clack East - Graham Lindsay (SNP), Kathleen Martin (LAB), Bill Mason (CON)

Ward 3 - Clack North - Donald Balsillie (SNP), Martha Benny (CON), Dave Clark (LAB), Archie Drummond (SNP)

Ward 4 - Clack South - Chris Dixon (CON), Kenneth Earle (LAB), Ellen Forson (SNP), Craig Holden (SNP)

Ward 5 - Clack West - Darren Lee (CON), George Matchett (LAB), Tina Murphy (SNP), Les Sharp (SNP)

Dumfries and Galloway

CON (16), LAB (11), SNP (11), IND (4), LD (1)

Ward 1 - Stranraer and the Rhins - Willie Scobie*, Andrew Giusti (Con), Tommy Sloan (Lab), Ros Surtees (SNP)

Ward 2 - Mid Galloway & Wigtown West - Graham Nicol (Con), David Inglis (Con), Jim McColm (Ind) and Katie Hagmann (SNP)

Ward 3 - Dee and Glenkens - Patsy Gilroy (Con), Dougie Campbell (SNP) and Jane Maitland (Ind)

Ward 4 - Castle Douglas and Crocketford - Iain Howie (Ind), David James (Con) and John Young (SNP)

Ward 5 - Abbey - Ian Blake (Con), Davie Stitt (Lab) and Rob Davidson (SNP)

Ward 6 - North West Dumfries - Graham Bell (Con), Andy Ferguson (SNP), David McKie (Lab) and Ronnie Nicholson (Lab)

Ward 7 - Mid and Upper Nithsdale - Jim Dempster (Lab), Matthew Ronnie (Con) and Andrew Wood (SNP)

Ward 8 - Lochar - John Charteris (Con), Ivor Hyslop (Con), Jeff Leaver (Lab) and Tracey Little (SNP)

Ward 9 - Nith - John Campbell (SNP), Malcolm Johnstone (Con), Elaine Murray (Lab) and John Martin (Lab)

Ward 10 - Annandale South result - Ian Carruthers (Con), Richard Brodie (Lib), Sean Marshall (Lab) and Henry McLelland (SNP)

Ward 11 - Annandale North - Gail McGregor (Con), Douglas Fairbarin (Con), Stephen Thompson (SNP) and Adam Wilson (Lab)

Ward 12 - Annandale East and Eskdale - Karen Carruthers (Con), Ronnie Tait (Con) and Archie Dryburgh (Lab)

Dundee City

SNP (14), LAB (9), CON (3), LD (2), IND (1)

Ward 1 - Strathmartine - John Alexander (SNP), Ian Borthwick (IND), Stewart Hunter (SNP), Kevin Keenan (LAB)

Ward 2 - Lochee - Charlie Malone (LAB), MIchael Marra (LAB), Alan Ross (SNP), Roisin Smith (SNP)

Ward 3 - West End - Bill Campbell (SNP), Donald Hay (CON), Fraser Macpherson (LD), Richard McCready (LAB)

Ward 4 - Coldside - Mark Flynn (SNP), George McIrvine (LAB), Anne Rendall (SNP), Helen Wright (LAB)

Ward 5 - Maryfield - Georgia Cruickshank (LAB), Ken Lynn (SNP), Lynne Short (SNP)

Ward 6 - North East - Brian Gordon (LAB), Gregor Murray (SNP), Willie Sawers (SNP)

Ward 7 - East End - Will Dawson (SNP), Margaret Richardson (LAB), Christina Roberts (SNP)

Ward 8 - The Ferry - Kevin Cordell (SNP), Craig Duncan (LD), Derek Scott (CON), Philip Scott (CON)

East Ayrshire

SNP (14), LAB (9), CON (6), IND (3)

Ward 1 - Annick - Ellen Freel (IND), Gordon Jenkins (SNP), John MacFadzean (CON), John McGhee (LAB)

Ward 2 - Kilmarnock North - Helen Coffey (SNP), Ian Grant (CON), Maureen McKay (LAB)

Ward 3 - Kilmarnock West & Crosshouse - Tom Cook (CON), Lillian Jones (LAB), Iain Linton (SNP)

Ward 4 - Kilmarnock East & Hurlford - Fiona Campbell (SNP), John Campbell (SNP), Barry Douglas (LAB), Jon Herd (CON)

Ward 5 - Kilmarnock South - John Knapp (LAB), Clare Maitland (SNP), Jim Todd (SNP)

Douglas Reid (SNP)

Ward 6 - Irvine Valley - Sally Cogley (The Rubbish Party), George Mair (LAB), Elena Whitham (SNP)

Ward 7 - Ballochmyle - Calire Leitch (SNP), Neil McGhee (LAB), Jim Roberts (SNP), Alyson Simmons (CON)

Ward 8 - Cumnock & New Cumnock - Billy Crawford (LAB), Jim McMahon (SNP), Jacqui Todd (SNP), Walter Young (CON)

Ward 9 - Doon Valley - John Bell (SNP), Elaine Dinwoodie (LAB), Drew Filson - (IND)

East Dunbartonshire

SNP (7), LD (6), CON (6), LAB (2), IND (1)

Ward 1 - Milngavie - Jim Gibbons (SNP), Jim Goodall (Liberal Democrats) and Graeme McGinnigle (Conservative)

Ward 2 - Bearsden North - Duncan Cumming (IND), Sheila Mechan (CON),

Rosie O’Neil (LD)

Ward 3 - Bearsden South - Denis Johnston (SNP), Vaughan Moody (LD) and Andrew Polson (CON)

Ward 4 - Bishopbriggs North and Campsie - Paul Ferretti (SNP), ​​​​​​​Mohrag Fischer (SNP), Billy Hendry (Conservative), Gary Pews (Liberal Democrats)

Ward 5 - Bishopbriggs South - Alan Brown (CON), Gordan Low (SNP) & Alan Moir (LAB)

Ward 6 - Lenzie & Kirkintilloch South - Rod Ackland (LD), Gillian Renwick (SNP), Sandra Thornton (CON)

Ward 7 - Kirkintilloch East & North & Twechar - John Jamieson (SNP), Stewart MacDonald (Labour) & Susan Murray (Lib Dems)

East Lothian

LAB (9), CON (7), SNP (6)

Ward 1 - Musselburgh - Stuart Currie (SNP), Andy Forrest (LAB), Katie Mackie (CON), John Williamson (SNP)

Ward 2 - Preston, Seton & Gosford - Lachlan Bruce (Scot Cons), Neil Gilbert (SNP), Willie Innes (LAB) and Fiona O’Donnell (LAB)

Ward 3 - Tranent, Wallyford & Macmerry - Fiona Dugdale (Scottish Labour), Gordon Mackett (Scottish Cons) Colin McGinn (Scottish Labour) and Kenny McLeod (SNP)

Ward 4 - North Berwick Coastal - Jeremy Findlay (Scottish Cons), Jim Goodfellow (Scottish Labour) & Jane Henderson (Scot Cons)

Ward 5 - Haddington & Lammermuir - Shamin Akhtar, (Scot Lab), John McMillan (Scot Lab), Brian Small (Scot Cons), Tom Trotter (SNP)

Ward 6 - Dunbar & East Linton - Norman Hampshire (Scot Lab), Sue Kempson (Cons) & Paul McLennan (SNP)

East Renfrewshire

CON (7), SNP (5), LAB (4), IND (2)

Ward 1 - Barrhead, Liboside & Uplawmoor - Paul Aitken (CON),Angela Convery (SNP),Betty Cunningham (LAB),Danny Devlin (IND)

Ward 2 - Newton Mearns North & Neilston - Tony Buchanan (SNP), Charlie Gilbert (CON), Paul O’Kane (LAB)

Ward 3 - Giffnock and Thornliebank - Jim Fletcher (LAB), Colm Merrick (SNP), Gordon Wallace (CON)

Ward 4 - Clarkston, Netherlee and Williamwood - Annette Ireland (SNP), Alan Lafferty (LAB), David MacDonald (IND), Stewart Miller (CON)

Ward 5 - Newton Mearns South and Eaglesham - Caroline Bamforth (SNP), Barbara Grant (CON), Jim McLean (CON), Jim Swift (CON)

Falkirk

SNP (12), LAB (9), CON (7), IND (2)

Ward 1 - Boness & Blackness - David Aitchison (LAB), Lynn Munro (CON), Ann Ritchie (SNP)

Ward 2 - Grangemouth - David Balfour (SNP), Allyson Black (LAB), Robert Spears (IND)

Ward 3 - Denny and Banknock - Jim Blackwood (LAB), Fiona Elizabeth Collie (SNP), Paul Garner (SNP), Nigel Harris (CON)

Ward 4 - Carse, Kinnaird and Tryst - Gary Bouse (SNP), Joan Margaret Coombes (LAB)

Jim Flynn (CON), Laura Murtagh (SNP)

Ward 5 - Bonnybridge and Larbert - Billy Buchanan (IND), Tom Coleman (SNP), David Grant (CON)

Ward 6 - Falkirk North - David Alexander (SNP), Robert Bissett (LAB), Dennis Goldie (LAB), Cecil Meiklejohn (SNP)

Ward 7 - Falkirk South - Lorna Catherine Binnie (SNP), John Patrick (CON), Pat Reid (LAB)

Ward 8 - Lower Braes - Adanna Bridget McCue (SNP), Malcolm Nicol (CON), Alan Nimmo (LAB)

Fife

Ward 1 - West Fife and Coastal Villages - Bobby Clelland (LAB), Mino Manekshaw (CON), Kate Stewart (SNP)

Ward 2 - Dunfermline North - Gavin Ellis (CON), Ian Ferguson (SNP), Helen Law (LAB)

Ward 3 - Dunfermline Central - Alan Craig (CON), Garry Haldane (LAB), Jean Hall Muir (SNP), Jim Leishman (LAB)

Ward 4 - Dunfermline South - James Calder (LD), Ross Paterson (LAB) David Ross, Cons, Fay Sinclair, SNP

Ward 5 - Rosyth - Tony Orton (CON), Samantha Steele (SNP), Andrew Verrecchia (LAB)

Ward 6 - Inverkeithing and Dalgety Bay - David John Barratt (SNP), Dave Dempsey (Cons), Lesley Laird (LAB), Alice McGarry (SNP)

Ward 7 - Cowdenbeath - Alistair Bain (SNP), Alex Campbell (LAB), Gary Guichan (LAB), Dareen Watt (CON)

Ward 8 - Lochgelly, Cardenden & Benarty - Mary Bain Lockhart Lab, Linda Erskine Lab, Rosemary Liewald SNP, Lea McClelland SNP

Ward 9 - Burntisland, Kinghorn and Western Kirkcaldy - Lesley Backhouse, SNP, Gordon Langlands, Labour, Kathleen Leslie, Cons

Ward 10 - Kirkcaldy North - Neil Crooks (LAB), Carol Lindsay (SNP), David Ross (Lab)

Ward 11 - Kirkcaldy Central - Alistair Cameron (LAB), Judy Hamilton (LAB) , Zoe Hisbent (SNP)

Ward 12 - Kirkcaldy East - Ian John Cameron (LAB), Rod Cavanagh (SNP), Richard Watt, (CON)

Glenrothes West and Kinglassie, Altany Craik, (LAB), Julie Ford (SNP), Craig Walker (SNP)

Burntisland, Kinghorn and Western Kirkcaldy - Lesley Backhouse (SNP), Gordon Langlands, Labour, Kathleen Leslie, Cons

Glenrothes Central and Thornton - Derek Noble (LAB), Ross Vettraino (SNP), Vikki Wilton, (SNP)

Buckhaven, Methil and Wemyss Villages - Ken Caldwell (SNP), David Graham, Labour / John O’Brien, SNP Ryan Smart, Labour

Glenrothes North, Leslie and Markinch -John Beare, SNP, Fiona Grant, SNP, Michael Green, Cons

Jan Wincott, Labour

Howe of Fife and Tay Coast - Andy Heer, Con, Donald Lothian, Lib Dem, David MacDiarmid, SNP

Tay Bridgehead - Tim Brett (LD), Bill Connor (SNP) Jonny Tepp (LD)

St Andrews - Jane Anne Liston, (LD), Dominic Nolan (CON), Brian Thomson (LAB), Ann Verner (SNP)

Cupar - Margaret Kennedy (LD), Karen Alison Marjoram (SNP), Tony Miklinski (CON)

Leven, Kennoway and Largo - David Alexander SNP, Colin Davidson Labour, Graham Ritchie Cons, Alistair Suttie SNP

Ward 19 - East Neuk and Landward - John Docherty (SNP), Linda Holt (CON), Bill Porteous (LD)

Glasgow City

Partick East & Kelvindale - Martin Bartos (GREEN), Tony Curtis (CON), Kenny McLean (SNP), Martin Rhodes (LAB)

Shettleston - Laura Doherty - (SNP), michelle Ferns (SNP), Thomas Kerr (CON), Frank MCaveety (LAB)

Langside - Susan Aitken (SNP), Archie Graham (LAB), Anna Richardson (SNP), Tanya Wisely (GREEN)

Pollokshields - Norman MacLeod (SNP), David Meikle (CON), Jon Molyneux (GREEN), Hanif Raja (LAB)

Hillhead - Ken Andrew (SNP), Hanzala Malik (LAB), Martha Wardrop (GREEN)

Canal - Allan Gow (SNP), Gary Gray (LAB), Jaqueline MacLaren (SNP), Robert Mooney (LAB)

Linn - Euan Blockley (CON), Malcolm Gunning (LAB), Glenn Elder (SNP), Margaret Morgan (SNP)

Dennistoun - Allan Casey (SNP), Kim Long (GREEN), Elaine McDougall (LAB)

Cardonald - Matt Kerr (LAB), Elaine McSporran (SNP), Alistair Watson (LAB), Alex Wilson (SNP)

Victoria Park - Ade Aibinu (CON), Feargal Dalton (SNP), Maggie McTernan (LAB)

Newlands/Auldburn - Stephen Curran (LAB), Josephine Docherty (SNP), Kyle Thornton (CON)

Garscadden/Scotstounhill - Bill Butler (LAB), Michael Cullen (SNP), Chris Cunningham (SNP), Eva Murray (LAB)

North-East - Maureen Burke (LAB), Ruairi Kelly (SNP), Mandy Morgan (SNP)

Govan - Richard Bell (SNP), Stephen Dornan (SNP), John Kane (LAB), Allan Young (GREEN)

Springburn/Robroyston - Graham Campbell (SNP), Christina Cannon (SNP), Martin McElroy (LAB), Aileen Mckenzie (LAB)

Highland

Inverness Ness-Side - Alasdair Christie (LD), Ron MacWilliam (SNP), Callum Smith (CON)

Cromarty Firth - Mike Finlayson (IND), Pauline Munro (SNP), Maxine Smith (SNP), Carolyn Wilson (IND)

Aird & Loch Ness - Helen Carmichael (IND), George Cruickshank (CON), Margaret Davidson (IND), Emma Knox (SNP)

Inverness Millburn - Ian Brown (SNP), Jimmy Gray (LAB), Isabelle MacKenzie (CON)

Inverness West - Bill Boyd (SNP), Alex Graham (LD), Graham Ross (IND)

Culloden & Ardersier - Roddy Balfour (IND), Glynis Campbell-Sinclair (SNP), Trish Robertson (LD)

Nairn & Cawdor - Laurie Fraser (IND), Tom Heggie (IND), Liz MacDonald (SNP), Peter Saggers (CON)

Black Isle - Gordon Adam (LD), Jennifer Barclay (IND), Craig Fraser (SNP)

Inverness South - Carolyn Caddick (LD), Ken Gowans (SNP), Andrew Jarvie (CON), Duncan Macpherson (IND)

Tain & Easter Ross - Derek Louden (SNP), Fiona Robertson (IND), Jamie Stone (LD)

Wester Ross, Strathpeffer & Lochalsh - Biz Campbell (IND), Ian Cockburn (SNP), Derek Macleod (CON), Kate Stephen (LD)

North, West & Central Sutherland - Kirsteen Currie (SNP), Hugh Morrison (IND), Linda Munro (LD)

Dingwall & Seaforth - Graham MacKenzie (SNP), Alister MacKinnon (IND), Angela Maclean (LD), Margaret Paterson (IND)

East Sutherland and Edderton - Richard Gale (LD), Deirdre MacKay (LAB), Jim McGillivray (IND)

Eilean a’ Cheò - John Finlayson (IND), John Gordon (IND), Ronald MacDonald (IND), Calum MacLeod (SNP)

Badenoch & Strathspey - John Bruce (CON), Muriel Cockburn (SNP), Pippa Hadley (GREEN), Bill Lobban (IND)

Caol & Mallaig - Allan Henderson (IND), Billy McLachlan (SNP), Ben Thompson (IND)

Fort William & Ardnamurchan - Blair Allan (SNP), Andrew Baxter (IND), Niall McLean (SNP) Ian Ramon (CON)

Ward 2 - Thurso & Northwest Caithness - Donnie Mackay (IND), Struan Mackie (CON), Matthew Reiss (IND), Karl Rosie (SNP)

Inverclyde

Inverclyde East - Chris Curley (SNP), Stephen McCabe (LAB) and David Wilson (CON)

Inverclyde East Central - MACLEOD, J (SNP), McKENZIE (Independent) and MORAN (Labour)

Inverclyde Central - JACKSON (Labour), McCORMICK (Labour) and MCELENY, J (SNP)

Inverclyde North - BRENNAN (Lab), BROOKS (Conservative), CLOCHERTY (Lab) and ROBERTSON (SNP)

Inverclyde West - AHLFELD (Independent), MCCELENY (SNP) and QUINN (Independent)

Inverclyde South West - DORRIAN (Labour), NELSON (SNP) and REBECCHI (Lib Dem)

Inverclyde South - CROWTHER (SNP), MCVEY (Independent) and MURPHY (Labour)

Midlothian

Ward 1 - Penicuik - Andrew Hardie (CON), Debbie McCall (SNP), Adam Montgomery (LAB)

Ward 2 - Bonnyrigg - Dianne Alexander (SNP), Janet Lay-Douglas (CON), Derek Milligan (LAB)

Mid South - Catherine Johnstone, SNP, Jim Muirhead, Labour & Kieran Munro, Scottish Conservative & Unionist

Mid West - Russell Imrie, Labour, Kelly Parry, SNP and Pauline Winchester, Conservative,

Moray

Speyside Glenlivet - Walter Wilson (CON), Derek Ross, (IND), Louise Margaret Laing (SNP)

Elgin City South - Graham Leadbitter (SNP), Ray McLean (CON), John Divers (LAB)

Elgin City North - Frank Brown Con, Sandy Cooper, Paula Coy, SNP

Forres - Claire Feaver, Con, Aaron McLean, SNP, George Alexander, Ind, Lorna Creswell, Ind

Fochabers Lhanbryde - Marc Macrae, Con, David Bremner, SNP, Shona Morrison, SNP

Heldon & Laich - James Allan (CON), John Cowe, Ind, Amy Patience, SNP, Ryan John Edwards, Ind

Keith & Cullen - Theresa Ann Coull, SNP, Donald Gatt, Con, Ron Shepherd, Ind

Buckie - Tim Eagle, Con, Gordon Cowie, Ind, Sonya Warren, SNP

Western Isles

Ward 1 - Calum MacMillan (SNP), Iain MacNeil (IND), Donald Manford (SNP), *Paul Steele*

Ward 2 - Roddy Mackay (IND), Ian Murdoch Macleod (IND), Uisdean Robertson (IND)

Ward 3 - Finlay Cunningham (IND), Paul Finnegan (IND), John Mitchell (SNP)

Ward 9 - John Mackay (IND), John MacLeod (IND), Kenneth Macleod (SNP), Kenny MacLeod (IND)

Ward 4 - Ranald Fraser (CON), Norman Macdonald (IND0, Angus Morrison (IND)

Steòrnabhagh a Deas - Angus McCormack, Charlie Nicolson and Keith Dodson

Steòrnabhagh a Tuath - Roddie Mackay, Iain Macaulay, Gordon Murray and Neil Mackay

Loch a Tuath - Donald Crichton (IND), John MACIVER (SNP), Callum MacLean (IND)

North Ayrshire

Ward 1 - Ian Clarkson, Scott Gallacher, Shaun Macaulay, Louise McPhater

Ward 2 - Marie Burns, Angela Stephen and John Easdale

Ward 3 - Joe Cullinane, Scott Davidson, John Glover, Donald Reid

Ward 4 - Davina McTiernan (SNP) Jimmy Miller (LAB)and John Sweeney (LAB)

Ward 5 - Timothy Billings (cons), Tony Gurney (snp) and Ellen McMaster (snp)

Ward 6 - Joy Brahim(snp), Robert Barr (ind) and Todd Ferguson

Ward 7 - John Bell (Lab) Anthea Dickson (snp) and Donald L Reid (ind)

Ward 8 - Alex Gallagher (lab), Alan Hill (snp), Tom Marshall (Con) and Ian Murdoch (Ind)

Ward 9 - Jean McClung (snp), Ronnie McNicol (ind) and Jim Montgomerie (lab

Ward 10 declared: Christina Larsen (Snp), Margaret George (Con) and Robert Foster ( lab)elected

North Lanarkshire

Orkney

Perth and Kinross

Ward 1 - Alasdair Bailey (LAB), Angus Forbes (CON), Beth Pover (SNP)

Ward 2 - Dennis Melloy & Colin Stewart (Conservative and Unionist) Fiona Sarwar (SNP) Lewis Simpson (Scottish Liberal Democrats)

Ward 3 - Bob Brawn (Scottish Conservative and Unionist) Tom McEwan (SNP) Caroline Shiers (Scottish Conservative and Unionist)

Ward 4 - Ian Campbell (Scottish Conservative and Unionist) Xander McDade (Independent) Mike Williamson (SNP)

Ward 5 - Ian James (Scottish Conservative and Unionist) Anne Jarvis (Scottish Conservative and Unionist) Grant Laing (SNP)

Ward 6- Rhona Brock (Independent) Stewart Donaldson (SNP) Roz McCall (Scottish Conservative and Unionist)

Ward 7 - Tom Gray (SNP) Murray Lyle (Scottish Conservative and Unionist) Crawford Reid (Scottish Conservative and Unionist)

Ward 8 - Mike Barnacle Independent, Callum Purves Conservative & Unionist, Willie Robertson Liberal Democrats, Richard Watters SNP

Ward 9 - Henry Anderson (SNP) Kathleen Baird (Conservative and Unionist) David Illingworth (Conservative and Unionist)

Ward 10 - Bob Band (SNP) Michael Jamieson (Conservative and Unionist) Sheila McCole (SNP) Willie Wilson (Liberal Democrats)

Ward 11 - Harry Coates Conservative and Unionist) Dave Doogan (SNP) John Rebbeck (SNP)

Ward 12 - Chris Ahern (Conservative and Unionist) Peter Barrett (Liberal Democrats) Eric Drysdale (SNP) Andrew Parrott (SNP)

Renfrewshire

Renfrew North & Braehead - Bill Brown (LAB), Lisa-Marie Hughes (SNP), John Shaw (SNP) & Jane Strang (CON)

Ward 2 - Edward Grady (LAB), Cathy McEwan (SNP) & Jim Paterson (SNP)

Paisley Northeast & Ralston - Jennifer Marion Adam-McGregor (SNP), Neill Graham (CON) & Jim Sharkey (LAB)

Paisley Northwest - Karen Kennedy (LAB), Kenny MacLaren (SNP), Mags MacLaren (SNP), John McIntyre (CON)

Paisley East and Central - Carolann Davidson (LAB), John McNaughtan (SNP) and Will Mylet (SNP)

Paisley Southeast - Eddie Devine (LAB), Paul Mack (IND) and Marie McGurk (SNP)

Paisley Southwest - Stephen Burns (SNP), Lorraine Cameron (SNP), Eileen McCartin (LIB DEM) & Kevin Montgomery (LAB)

Johnstone South & Elderslie - Jacqueline Cameron (SNP), John Hood (LAB), Alistair Mackay (CON) and Andy Steel (SNP)

Houston, Crosslee and Linwood - Audrey Doig (SNP), Alison Jean Dowling (LAB), Scott Kerr (CON) & James Sheridan (LAB)

Johnstone North, Kilbarchan, Howwood & Lochwinnoch - Derek Bibby (LAB), Bill Binks (CON), Andy Doig (IND) & Emma Rodden (SNP) elected in Johnstone North, Kilbarchan

Bishopton, Bridge of Weir and Langbank - Natalie Don (SNP), James MacLaren (CON) and Colin McCulloch (LAB)

Erskine and Inchinnan - Tom Begg (CON), Michelle Campbell (SNP), Jim Harte (LAB) and Iain Nicolson (SNP)

Scots Borders

Tweeddale West - Heather Anderson (SNP), Kris Chapman (LD), Eric Small (CON)

Tweeddale East - Stuart Bell (SNP), Shona Haslam (CON), Robin Tatler (IND)

Galashiels and District - Sandy Aitchison IND, Andy Anderson SNP, Euan Jardine CON, Harry Scott IND

Selkirkshire - Michelle Ballantyne (CON), Gordon Edgar (IND), Elaine Thornton-Nicol (SNP)

Leaderdale and Melrose - Kevin Drum SNP, Tom Miers CON, David Parker IND

Mid Berwickshire - John Greenwell CON, Donald Moffat SNP, Mark Rowley CON

East Berwickshire - Jim Fullarton CON, Carol Hamilton CON, Helen Laing SNP

Kelso and District elected councillors are - Simon Mountford CON, Euan Robson LD, Tom Weatherston CON

Jedburgh and District - Jim Brown SNP, Scott Hamilton CON, Sandy Scott CON

Hawick and Denholm - Stuart Marshall IND, Clair Ramage SNP, Neil Richards CON

Hawick and Hermitage - Watson McAteer IND, Davie Paterson IND, George Turnbull CON

Shetland

South Ayrshire

CON (12), SNP (9), LAB (5), IND(2)

Ward 1 - Troon - Peter Convery (CON), Bob Pollock (CON), Craig MacKay (SNP) & Philip Saxton (LAB)

Ward 2 - Prestwick - Ian Cochrane (SNP), Hugh Hunter (CON), Margaret Toner (CON) Helen Moonie (LAB)

Ward 3 - Ayr North - Laura Brennan-Whitefield (SNP), Ian Davis (CON), Ian Cavana (LAB), Douglas Campbell (SNP)

Ward 4 - Ayr East - Mary Kilpatrick (CON), Chris Cullen (SNP) & Brian McGinley (LAB)

Ward 5 - Ayr West - Martin Dowey (CON), Lee Lyons (CON), Siobhian Brown (SNP), Derek McCabe (CON)

Ward 6 - Kyle - Andy Campbell (LAB), Arthur Spurling (CON), Julie Dettbarn (SNP)

Ward 7 - Maybole, North Carrick and Coylton - Iain Campbell (CON), William Grant (SNP), Brian Connolly (IND)

Ward 8 - Girvan & South Carrick - Alec Clark (IND), Ian Fitzsimmons (CON), Peter Henderson (SNP)

South Lanarkshire

Clydesdale West - Poppy Corbett (CON), Lynsey Hamilton (LAB), Eileen Logan (LAB), David Shearer (SNP)

Stirling

Trossachs and Teith - Martin Earl (CON), Jeremy McDonald (CON) and Evelyn Tweed (SNP)

Forth and Endrick - Alistair Berrill (CON), Robert Davies (CON) and Graham Lambie (SNP)

Dunblane and Bridge of Allan - Douglas Dodds (Conservative), Graham Houston (SNP), Alastair Majury (Conservative) and Alasdair Tollemache (Green)

Stirling North - Danny Gibson (Labour), Susan McGill (SNP), Ross Oxburgh (Conservative) and Jim Thomson (SNP)

Stirling West - Neil Benny (Conservative), Scott Farmer (SNP), and Christine Simpson (Labour)

Stirling East - candidates elected are Bryan Flanagan (Conservative), Chris Kane (Labour) and Alison Laurie (SNP)

Bannockburn - candidates elected are Maureen Bennison (SNP), Margaret Brisley (Labour) and Alasdair MacPherson (SNP)

West Dunbartonshire

Leven: Ian Dickson (SNP), Jim Bollan (WD Community Party),John Millar (Lab), Caroline McAllister (SNP)

Clydebank Central: Jim Brown (SNP), John Mooney (Lab),Diane Docherty (SNP), Denis Agnew (Ind)

Clydebank Waterfront: William Hendrie (SNP), Gail Casey (Lab), Marie McNair (SNP), Daniel Lennie (Lab)

West Lothian

Linlithgow - Tom Kerr, Tom Conn and David Tait

Fauldhouse and Breich Valley - Pauline Clark, David Dodds and Cathy Muldoon